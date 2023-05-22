周一南韓KOSPI指數收盤升19.29點或0.76%，為2557.08點。交易量為略微單薄的5.83億股和8.04兆韓元(約60.9億美元)。

該指數開盤略走高，外資和機構投資人延續了買盤，分別買超5340億韓元和2463億韓元。

美國總統拜登和眾議院議長麥肯錫將於當地時間周一會談，尋求在上周談判破裂後，能針對債務上限取得突破性進展。

投資人還關注聯準會的貨幣政策走向。

Kiwoom證券分析師Han Ji-young說，儘管總體經濟環境仍存在不確定性，但投資人預計半導體市場將出現好轉，以及會影響市場人氣。

三星電子上漲0.15%，報6.85萬韓元。第二大晶片製造商SK海力士漲0.92%，報9.82萬韓元。兩者分別收窄了早盤的漲幅。此前周日中國宣布出於網路安全考量，禁止境內重要基礎設施購買美光(Micron)的記憶體產品。

汽車股上漲。頂級的現代汽車上漲0.97%，至20.75萬韓元；子公司起亞汽車上漲0.11%，至8.89萬韓元。

韓元匯價上漲8.6韓元，為1318.1韓元兌1美元。