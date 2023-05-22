必勝客又把經典台灣小吃變身，用道地國民美食「大腸蚵仔麵線」結合必勝客招牌的舊金山手工餅皮，再撒上大把香菜推出「香菜大腸蚵仔麵線比薩」，還沒開賣就引發網路暴動式討論！，預料又將帶動搶購狂潮，5月23日搶先於PK雙饗卡APP獨家開賣，而個人獨享的6吋「香菜大腸蚵仔麵線比薩」則在必勝客「Hot燒站」台北信陽店獨家販售。不管是麵線狂粉或是獵奇口味擁護者，趕快手刀訂購。

台灣夜市小吃遠近馳名，比薩創意發明家必勝客先前就曾經把「臭豆腐」、「鹹酥雞」、「珍珠奶茶」通通變成台味小吃比薩；而一向在小吃排行榜名列前茅的「大腸蚵仔麵線」則是網友心中還沒被做成比薩的遺珠之一！這次必勝客聽見大家的呼喚，經過精心研發嚐試，「香菜大腸蚵仔麵線比薩」真的要開賣了，必勝客除了在粉專率先宣告加入「麵線神教」，更出動「阿必大腸蚵仔麵線攤車」巡迴宣傳，提醒各地麵線教友切勿錯過。

必勝客「香菜大腸蚵仔麵線比薩」標榜上頭所有食材、配料通通不馬虎，選用台灣50年老店麵線，搭配鮮嫩肥美的在地蚵仔，還有以八角、丁香等十幾種香料滷製的香Q大腸，加上濃郁起司與麵線的完美融合，讓比薩在經過烘烤之後還能保有濃郁鹹香的大腸蚵仔麵線香氣。最後當然不能少了來自彰化的新鮮香菜，讓「香菜大腸蚵仔麵線比薩」風味更到位！必勝客「香菜大腸蚵仔麵線比薩」不但外觀超級誘人，口味也非常豐富、有層次，必勝客保證神還原台味經典，還有別的地方吃不到的驚喜口感！

必勝客重磅台味鉅獻「香菜大腸蚵仔麵線比薩」限定搭配Q軟、口感清爽的舊金山手工餅皮，5月23日至5月29日在PK APP獨家搶先開賣！單點一個「香菜大腸蚵仔麵線大比薩」嚐鮮優惠價399元，也可用原價780元享有外帶買大送大、外送買大送小優惠。如果想吃6吋個人版「香菜大腸蚵仔麵線比薩」（售價169元），就一定要到必勝客「Hot燒站」台北信陽店來品嚐。