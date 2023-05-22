台灣新創產業近來蓬勃發展，證交所積極與新創生態圈交流，力挺「創新＋永續」企業上市籌資，今年預計有數位雲端、生技醫療、電動車、綠能環保等多家相關產業公司將陸續申請台灣創新板掛牌。

巨鎧精密主要核心業務為車燈及汽車零組件研發設計、製造及銷售，並專注於 改裝車市場多年，是業界少數早期將LED技術投入改裝車燈領域的業者，累積多年工藝與市場經驗，豐富在汽車改裝界的底蘊，透過創新設計維持產品獨特性與差異化，從利基型市場中創造藍海掌握先機，突顯巨鎧精密在汽車改裝界的爆發力及潛力。

除在產品外觀上申請專利保護，巨鎧精密更以全球獨創的光源設計發明運用，全面佈局改裝車精品市場版圖，截至今年5月4日止，巨鎧精密國內外累計有效發明專利件數32件、新型專利35件、設計專利件數662件。110年及111年申請我國設計專利分別為109件、66件，是國內企業設計專利申請量的第一名、第二名，專利技術投入及數量是國內汽車零組件廠商設計領域的佼佼者。

巨鎧精密持續將綠色環保與未來科技設計思考導入改裝市場元素中，增加研發 投資量能，延攬各領域優秀的人才與團隊，以加速產品開發與全球性專利布局擴張，為集團事業體未來發展積極部署，並將持續深耕改裝車燈衍生性產品，發展改裝部品多元化及整體服務方案，以「創新＋速度」邁向全球汽車改裝界台灣之光。

證交所自去年起已持續鬆綁台灣創新板市值與營收上市標準、縮短轉板時間、調整合格投資人資格條件及承銷商協助法遵作業期間等規定，為新創公司走向資本市場鋪設更友善的最後一哩路，並積極擴大市場參與層面，截至今年4月底，全市場合格投資人戶數已衝破19萬關卡，逼近20萬戶，主要受惠於外資高度關注及證券商共同努力。

台灣創新板自去（111）年8月錼創科技-KY創（6854）率先掛牌後，今年以來接續有「能源界Uber」泓德能源（6873）、「綠能界波克夏」雲豹能源（6869）上市，未來還有台灣虎航（6757）、走著瞧（6902）及倚天酷碁（2432）也將陸續加入台灣創新板大家族。

展望未來，證交所表示，秉持扶植創新產業的育成初衷，期許透過資本市場力量，激發產業新風氣與新能量，形成產業創新上市聚落，驅動下一世代核心戰略產業發展及提高國家競爭力。

證交所也企盼更多具發展潛力和影響力的創新公司，一起加入創新板行列，為臺灣經濟成長注入新動能，讓台灣持續走向世界，成為全球經濟發展的關鍵力量。