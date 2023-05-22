1981年邪典恐怖經典《屍變》(Evil Dead)系列推出最新續集《鬼玩人：復活》(Evil Dead Rise)，承襲了原版的毛骨悚然和殘暴血腥，而場景則從森林小屋搬到公寓大廈，不僅恐怖依舊還玩出新花樣，成功在全球締造超過40億台幣的票房佳績。

而在片中許多血漿四濺的橋段中，以刨絲器削人皮的畫面更在影迷間爆紅，許多網友都爭相模仿拍成搞笑影片，導演李伊克洛寧Lee Cronin分享：「我在疫情期間開始寫劇本，因為成天被困在公寓，只好從家裡找靈感。我一直很想拍人和鬼在廚房大亂鬥的橋段，接著靈光一閃，我忽然想到好像沒有人在恐怖片裡用過起司刨絲器。大家可能都有不小心被刨絲器刮到手的經驗，但如果是用來刮小腿的話，光用想的就很不舒服吧。我很高興影迷們喜歡這個點子，甚至還把它作成迷因影片。」

即將於5月28日在CATCHPLAY＋飆速上架的恐怖片《鬼玩人：復活》，故事描述一對感情疏離的姊妹，在重聚後發現一本「死亡之書」，並遭到從中釋放的惡靈附體，因而在公寓內展開一場殘虐大逃殺。

拍出原版經典豎立惡靈虐殺片標竿的商業大導山姆雷米Sam Raimi擔任本片監製，這次放手讓新導演主導故事走向，他說：「我們一直很想重啟《屍變》，我們的確也很保護這個故事，所以得找到一個既是粉絲又力求突破的人來接手，他必須知道粉絲要的是什麼，同時也得讓他們出乎意料，找到了這個人，我們才能放心交給他。」

而導演李伊克洛寧這次跳脫以往的林中虐殺設定，轉而以現代公寓作為背景，連系列死忠影迷都被說服，他說：「疫情期間被隔離在家，那種孤立無援的感受讓我有了新的想法，整棟公寓有很多住戶，你完全不知道上下左右住了誰，你可能坐著吃飯看電視，那其他房客又在做什麼呢？這令我非常害怕，我覺得這是很棒的恐怖片設定。」