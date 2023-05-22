申報綜所稅僅剩下1個多星期，根據財政部統計，綜合所得稅已經申報件數達到426萬2693件，大約還有200多萬戶還未完成申報。

完成報稅者，其中網路申報件數314萬183件，大約有73％，包含手機、網路報稅等；稅額試算110萬7818件，占比約26％，剩餘則是人工與二維條碼申報。