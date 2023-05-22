民進黨立委陳歐珀、前民進黨發言人薛呈懿等人接連爆出曾受詐騙集團「im.B」贊助。國民黨新北市議員江怡臻今表示，無數台灣民眾都有被詐騙的經驗，不但血汗錢恐因此付之一炬，甚至可能導致家破人亡，沒想到民進黨總統參選人賴清德發言人受訪時竟稱，相關案件只是「小東西」，如此不把民眾苦痛放在心裡的賴，現代版晉惠帝嘴臉再現世人眼前。

江怡臻指出，陳歐珀第一時間被爆出與詐騙集團關係匪淺後，先是謊稱不熟、只有數面之緣，但隨即被各項事證一一打臉，不但曾無償使用im.B辦公室作為後援會及服務處，甚至連座車也登記在im.B旗下，不僅如此，前民進黨發言人薛呈懿也曾使用過集團辦公室當做競選辦公室地點，台南市長黃偉哲、行政院副院長鄭文燦也被爆料與im.B詐騙集團有所牽連，甚至有自救會代表痛批，「imB曾在金融科技展展出，蔡英文總統也有參加，投資人怎麼會知道是不合法？」

江怡臻表示，身為中央執政者的民進黨政府，不斷高喊要打詐，結果民進黨人士卻與詐騙集團關係如此緊密，令人合理懷疑，難道民進黨就是詐騙集團最大門神？江怡臻痛批，更令人憤怒的是，身為副總統的賴清德，今天下午竟然還派發言人出來，大言不慚的說，「整天在這邊扯一些小東西，未來總統其實管的事不一定是這些」，完全暴露原來民眾的苦痛在賴清德心中微不足道，他一心只想選總統！

江怡臻說，陳世凱今天受訪時也自承，政治人物與民眾合影是常態，代表陳世凱心裡十分清楚，所謂的合影與否根本不是重點，重點是民進黨人士直接接受詐騙集團贊助的嚴重程度，已經令民眾髮指，尤其陳歐珀曾說，如果他有涉入吸金詐騙、與詐騙集團合夥勾結，就退選立委，昨晚宣布退選的陳歐珀，不正承認自己有罪？請問賴清德你怎麼解釋，不用以黨主席身分向全國人民致歉？

江怡臻呼籲，賴清德不要只顧著當總統候選人，忘記自己是副總統的身分，必須對全民負責，賴清德若遇到事情只會躲在發言人背後，不敢面對媒體受訪，也不敢回應民眾質疑，如此沒有擔當的政治人物，只坐實自己是民進黨「金孫」，無法讓民眾信賴。

另針對民進黨發言人指，國民黨總統參選人侯友宜不反對九二共識就是接受一個中國原則，江怡臻表示，民進黨就像是惡意騷擾，硬說別人要，說不反對就是接受，這跟長期沙文主義下說女性「說不要就是要」是同一個邏輯，非常要不得。

江怡臻說，侯友宜公開清楚說支持我們的國家是中華民國，反對一國兩制，然而民進黨卻只談政治，不說民生凋敝，就是藉由不斷分化、撕裂台灣，轉移人民生活痛苦的焦點。