台大經濟系學生會正副會長選舉近日爆出爭議，一組候選人的政見帶有強烈的性別歧視、族群歧視，今傳出目前在財金界擔任主管職的台大校友要封殺這兩名學生，不讓他們在金融業、科技業財務部門實習和任職，且無法申請國外學校，但消息傳到PTT，馬上被鄉民酸是唬爛，「40、50歲主管會用黑特帝大，騙鬼啊」。

台大經濟系學生會長選舉爆出歧視言論後，臉書粉專「黑特帝大」就PO出一篇公開信，一群自稱是40到50歲的台大校友，在外資與銀行業擔任主管職，決定發揮在公司的影響力，禁止那兩位發表歧視政見的學生未來取得實習與正職的機會。強調會讓兩人無法在金融業、四大會計事務所、科技業、新創公司財務部上班，也申請不了國外學校。

該消息被轉發到PTT後，網友紛紛笑翻，認為這圈子太大了，怎麼可能有這個權力，根本是在吹牛，「公開信去匿名社團發，挺有創意的」、「全球企業聽你們的？美國總統都沒這能耐」、「銀行就算了，還科技業，看來果然幻想文」、「科技業幾千主管、人資都聽你們的？」、「騙人沒當過主管？這種騙學生還行」。

還有人揪出疑點，「四、五十歲會用黑特帝大，騙鬼啊」、「真的有權力的會默默封殺，發什麼公開信」，甚至有網友說「考公職最好能不收啦」、「改個名就沒人認識了」。