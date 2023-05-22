每個女生都有自己獨特的個性，來讓男人為之傾心，《摘星工廠》運勢專欄分享12星座女哪些特質最能打動男人的心，其中牡羊女會表現出與自身年齡不符的小孩特質；金牛女擁有賢妻良母特質讓男人不自覺想靠近；雙魚女則是非常會撒嬌，讓男人激起保護慾。

▍牡羊女

牡羊女的內心就像長不大的小孩，時不時的會表現出與自身年齡不符的小孩特質，例如耍賴，也正是這種童稚般的任性，讓牡羊女顯得純真，更容易激起男人的疼愛。

▍金牛女

金牛女賢妻良母的特質被激發出來後，溫順隨和、好相處，吸引男人不自覺想靠近。金牛女不僅勤奮踏實，做事也非常認真，對於料理更是有天賦，哪個男人能不動心。

▍雙子女

雙子女性格活潑，生活態度積極向上、幽默風趣，是朋友中的好夥伴，親切好聊天的雙子女，男人怎能不愛呢？

▍巨蟹女

巨蟹女做事謹慎，善於察言觀色，懂得為人著想，她們看似不易接近，但真的了解她們後，就會知道只要有她們在，什麼都不用擔心，便會把一切都安排好，對方也一定能深刻體會到。

▍獅子女

獅子女頗有女漢子的架勢，而且說話做事總是乾脆俐落、不拖泥帶水，也因此獲得許多男人欣賞。

▍處女女

處女女個性踏實、而且責任感非常強，她們做任何事情前會先妥善規劃，絕不打沒有準備的仗，這樣有條理的她們，往往會吸引男人的注意。

▍天秤女

天秤女優雅、端莊、大方，不管是高顏值或好風采，天秤女總能以得宜的談吐和迷人的丯采打動男人的心。誰不想找個談吐優雅，善於交際的女朋友呢？

▍天蠍女

天蠍女一旦愛上一個人，便會用盡心盡力去付出，而且天蠍女從不亂說話、注重隱私，對自己的承諾向來嚴格遵守，能讓男朋友感到非常放心。

▍射手女

射手女個性大方、不拘小節，就像個活潑的大女孩，男人都想接近靠近，再加上射手女對人熱情開朗，深受男人喜愛。

▍摩羯女

摩羯女在許多眼中看似冷酷不好相處，但其實熟識後就會知道她們有一顆火熱的心。她們工作認真勤奮、感情上認真專一，這樣的傳統派的摩羯女，深得男人芳心。

▍水瓶女

水瓶女人前友善，古靈精怪，有著活躍的思維，經常激發男人的好奇心，想一探究竟。再加上水瓶女重視心靈對話，對於在意肚子裡是否有墨水的男人來說，是個好伴侶的對象。

▍雙魚女

雙魚女善解人意，而且心思細膩，時不時就會流露出小女孩般可愛純真的一面，再加上是個撒嬌高手，很容易激起男人的保護慾望，也讓許多人都招架不住。