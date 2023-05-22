歷年台東地區簡水系統的水質檢測成果，發現大多數簡水系統水質超標的項目以「大腸桿菌」居多，且容易遭到汙染或枯竭，導致水質愈來愈惡化。為了解決偏鄉多用山泉水、簡易自來水困境，台東縣政府財政及經濟發展處日前特前往長濱鄉舉行「申請設置自來水延管說明會」，並邀請台灣自來水公司第10區管理處一起解決相關用水問題。

自來水是從原水經過淨水處理等程序，水質通過層層嚴格檢驗合格，才送到用戶家裡，符合環保署飲用水水質標準，為最衛生、安全的用水。若民眾有自來水接水意願，將由在地公所、縣政府與台水公司共同研商，加速辦理取水、淨水場、淨廢水處理設備及送水幹管等設施工程，以保障民眾用水安全並達提高自來水普及率的成效。

縣長饒慶鈴表示，提報自來水延管工程補助評比，前置作業為路權單位需先同意免收路修費，為此，縣府特邀集各公所協商同意免收路修費，因免收路修費而減少收入部分，縣府為減輕各鄉鎮（市）公所財政負擔及為更快速、順利爭取工程核定，路修費統一由縣府負擔補助公所，全國目前僅台東縣特此辦理。

自去年起已順利爭取中央核定延管工程6件，總計核定工程經費7296萬元（水利署經費5907萬5000元，縣府自行負擔258萬8500元，花東基金挹注1129萬6500元），預計完工後受益戶數達119戶。

為了減輕民眾負擔及提高接水意願，縣府也積極爭取水利署「自來水用戶設備外線補助計畫」，可補助民眾設備外線工程2／3的費用，自去年爭取經費共計550萬4547元。縣府甚至為了減輕經濟弱勢民眾負擔，也提供專案採接水前申請方式補助，使民眾無需先繳費再申請補助。

財經處指出，為加速計畫執行，已與台水公司第10區管理處成立加速推動「無自來水地區供水改善計畫」平台會議機制，定期召開會議由縣府及台水公司共同主持，邀集各鄉鎮市公所及相關單位，研商解決遭遇困難議題以加速計畫執行效率，持續協助各鄉鎮（市）公所向中央爭取自來水相關改善計畫。