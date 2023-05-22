2023高雄春天藝術節6、7月再度在大東文化藝術中心推出精緻好戲，由春美歌劇團重現 80年代舞廳氛圍的時裝歌仔戲《最後之舞》、薪傳歌仔戲劇團以歌仔戲內臺與廣播時期的火紅劇目所編之《望鄉之夜》，以及明華園天字戲劇團帶觀眾夢迴古戰場及崑崙仙境的《長生戰紀》，三檔好戲並推出組合套票，凡購買1,000元以上票券各一張即可享8折優惠，戲迷不容錯過。

明華園天字戲劇團《長生戰紀》夢迴古戰場及崑崙仙境，共同撥開神話雲霧-攝影師林藝堂(高雄市文化局提供)

高雄市文化局王文翠局長表示，歌仔戲是臺灣母土文化的表徵，高雄是全臺歌仔戲團立案最多的城市，透過「高雄春天藝術節」的平台，持續推動現代劇場歌仔戲精緻與創新，10多年來已經累積24部膾炙人口、票房長紅的歌仔戲劇目。今年推出三檔具備復古、華麗、嶄新與跨界元素的創新歌仔戲，還推出優惠套票組合，數量有限，喜愛歌仔戲的朋友盡早購票。

薪傳歌仔戲劇團《望鄉之夜》獨特的月牙造型舞台_象徵月有陰晴圓缺，隨著劇情而旋轉變化.，不圓之月定調了此劇不圓滿的悲劇性質_攝影師陳少墉(高雄市文化局提供)

春美歌劇團繼前作《青春美夢》再次推出時裝歌仔戲，以高雄為背景的《最後之舞》，改編多首80年代台語流行歌，演出中更編創精彩熱鬧的舞蹈設計，由傳藝金曲最佳演員得主獎郭春美、最佳新秀獎小生孫凱琳及氣質小旦簡嘉誼領銜主演，並與高雄年輕一代導演林羣翊合作，象徵傳統戲曲跨界音樂劇，展現高雄表演藝術家合作無間。

春美歌劇團《最後之舞》(左-孫凱琳 右-簡嘉誼)(高雄市文化局提供)

薪傳歌仔戲劇團秉持「提煉傳統，將經典帶到當代舞臺」的精神，重新整編經典老戲，這也是歌仔戲人間國寶廖瓊枝老師，於歌仔戲廣播時期所演出的火紅劇目《望鄉之夜》，以曲折離奇的情節、錯綜複雜的人物關係著稱，為歌仔戲內臺、廣播時期的火紅劇目。此劇由歌仔戲國寶廖瓊枝口述整編， 張孟逸、古翊汎、江亭瑩、等共同主演，趙美齡、江明龍特別演出。

薪傳歌仔戲劇團《望鄉之夜》(前_張孟逸, 江亭瑩)-攝影陳宥崧(高雄市文化局提供)

明華園天字戲劇團擅長古冊戲與神怪戲，年度傾力製作《長生戰紀》，由陳昭香、陳麗巧、陳進興、孫詩雯、吳奕萱聯手演出，將製作焦點放在解構神話故事，從軒轅、神農、蚩尤三族傳人的恩怨鬥爭中，帶觀眾夢回古戰場及崑崙仙境，共同撥開神話雲霧，穿透人性權慾，揭開歷史暗面，翻轉神話真相。

明華園天字戲劇團《長生戰紀》軒轅族首尊軒轅蒼風武功高強，為三界斬妖除魔-攝影師林藝堂(高雄市文化局提供)

2023春藝歌仔戲連演，《最後之舞》、《望鄉之夜》、《長生戰紀》三檔聯賣推出戲迷優惠套票組合，任選三檔節目1000元以上票券各1張，享8折優惠，讓戲迷包票輕鬆入手，優惠票券數量有限，購票請上「OPENTIX兩廳院文化生活」高雄春天藝術節節目專區(https://www.opentix.life/)，節目詳情請至高雄春天藝術節官網（https://ksaf.khcc.gov.tw/）或高雄春天藝術節臉書粉絲專頁查詢。