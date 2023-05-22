國民黨總統參選人侯友宜批評民進黨宣稱要反黑金，但黑金越打越多，還傳出政治人物與詐騙集團有所來往。賴競辦發言人陳世凱今天拿出侯友宜與涉嫌收賄被判重刑的周勝考合影照片回嗆，如果要看圖說故事，就請侯友宜先說明他嘴巴說反黑金，但行動又是什麼？不要說一套，做又是一套。

網路借貸媒合平台im.B行騙全台，民進黨立委陳歐珀遭控與詐騙集團有掛勾，國民黨台北市議員徐巧芯今天也曬出賴清德和捲入台南88槍擊案的郭再欽同桌吃飯合照，質疑賴稱不認識郭再欽是說謊。對此，侯友宜批評，民進黨宣稱要反黑金與反貪腐，但黑金越打越多，貪腐愈掛鉤愈深，甚至還傳出與詐騙集團有所來往，令人痛心。

陳世凱今天接受媒體聯訪表示，賴清德接任黨主席後，在民進黨內推動反黑金改革，社會都有看到，大家也都知道，賴清德不是只有嘴巴說反黑金，在行動上也是反黑金的。

他反倒想要請問，侯友宜嘴巴說反黑金，但「他的行動是什麼？」今天最諷刺的畫面是，侯友宜說反黑金這句話的同時，後面站的是收賄被判刑10年的周勝考，而且周勝考在選舉的時候，侯友宜全力支持，侯友宜支持收賄被判刑的周勝考當選，好意思說他反黑金？

至於徐巧芯曬出賴清德與郭再欽合照，批賴清德說不認識郭再欽都是假的。對此，陳世凱回應，他不記得賴有說過自己不認識郭再欽，但如果要看圖說故事的話，他要先請問國民黨市長蔣萬安，跟im.B詐騙案嫌疑人陳正修手搭肩合影，是什麼樣的關係？

他也想問桃園市長張善政跟陳正修合照，又是什麼關係？陳世凱要求國民黨「應該先講清楚吧！」蔣萬安、張善政應該先出面講清楚，如果要看照片說故事，請問這兩張照片的故事又是什麼？要不要請侯友宜也出來幫他們講清楚，這樣社會對於你們的疑慮應該才會少一點。

他再請問侯友宜「你認為顏寬恒是清白的嗎？你認為林姿妙是清白的嗎？」如果是清白的，請侯幫他們背書，如果是清白的，「請你說清楚、講明白」，如果要反黑金，侯友宜必須對這個畫面做出負責任的態度，不要只有講一套，做又是另外一套。

陳世凱也提醒侯友宜，國民黨主席朱立倫說中南部有一些牛鬼蛇神。「選舉的時候，你不用去面對這些牛鬼蛇神嗎？」要講黑金的同時，請好好面對你們黨內是透過黑箱的過程來提名的，黑箱過程都還沒有講清楚，你還說反黑金？你覺得社會能夠接受嗎？

媒體追問侯要求賴說明民進黨與詐騙集團的關係，對此，陳世凱要求侯友宜先說明，之後再來質問別人可能好一點。如果要看圖說故事，所有政治人物都一樣，跟很多的人拍照，「我大概也知道他們要怎麼回應，外界不要看圖說故事」。

他也呼籲，選舉尤其是總統，大家還是要聚焦在候選人本身對國政的熟悉度，尤其在台灣面對新的國際局勢下，對於外交和兩岸的處理能力，這部分是侯友宜與所有總統參選人必須面對的，不要整天在那邊扯一些小東西，更重要的是要定位好國家的未來，「這才是重點啊。我們希望我們好好談國政好嗎？」