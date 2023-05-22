《從台灣看未來：兒童健康 》孩童免疫系統未發育完全，對毒性耐受度低。（Discovery頻道提供）

家中小寶貝受過敏所苦，你以為一定是花粉或空氣污染造成的嗎？實際問題可能出現在你家裡！Discovery頻道推出全新特集《從台灣看未來：兒童健康》，節目主持人Janet謝怡芬育有2子，她發現新冠肺炎疫情期間小朋友待在室內還是有過敏問題，請教專家後得知居家環境及揮發性有機化合物（VOCs）等隱形殺手，也會危害孩童健康。Discovery頻道《從台灣看未來：兒童健康》帶領觀眾認識健康建築與居家環境的重要性，介紹在台灣產官學合作下，首度提出「Good for Baby」對嬰幼兒友善的健康標準與認證流程，針對居家活動環境，綜合評估嬰幼兒的身體免疫力，以及對有機揮發物毒性的耐受度，量身規劃符合孩童健康安全的標準，未來可提供建築界及室內設計師指引，打造一個對成人與孩童都安全的生活空間。

居家環境內的空氣、水、光線、溫度與噪音，都對健康造成影響，建築材料和傢俱、用品中也可能含有揮發性有機化合物（VOCs），影響我們的中樞神經。雖然世界衛生組織與各國都有訂立健康建築相關基準值，但僅針對成年人所訂定，譬如空氣樣本是在成年人坐下和站立的高度採集，然而嬰幼兒的活動範圍距離地面較近，甚至經常接觸及啃咬生活用品及玩具等，這些基準值不一定適用。

有鑑於此，一群來自台灣的產官學團隊正逐步打造專門為嬰幼兒設立的新標準，財團法人台灣建築中心、國立台北科技大學、社團法人台灣健築協會、中華兒童家庭教育協會、孕學林數據科技、寶舖建設共同推動「Good for Baby」健康標準與認證，考量嬰幼兒是在100公分以下的居家環境中活動，接觸的粉塵、懸浮物和VOCs密集度及濃度較高，加上孩童免疫系統尚未發育完全，對毒性的耐受度也低，此計畫提出從建築物本身及居家空間的設計源頭開始管理，公開住宅使用的材料、環境與維護的數據，嚴格把關建築材料、傢具、用品等三大面向，打造真正能真正守護嬰幼兒健康的標準和認證流程。這些標準包含建造住宅使用材料的VOCs、甲醛濃度及二氧化碳濃度等指標，鉅細靡遺的檢視家中的各項細節，避免居家空間存在對人體有害的因子。

2022年聯合國大會決議，健康環境是基本人權，其中當然也包括嬰幼兒的健康權利，Discovery頻道邀您鎖定《從台灣看未來：兒童健康》，5月25日星期四晚間9點首播，一同關注台灣健康建築發展，守護孩童健康成長。