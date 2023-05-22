飛龍瀑布溯溪3人失聯 氣候不穩搜救人員撤退 16:222023/05/22 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 原掛岩壁彭姓女子上午由直升機吊掛下山，已完成相驗。(屏縣消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東霧台鄉飛龍瀑布20日發生溯溪意外，造成2死3失聯悲劇，22日下午3時許由於山區雲層濃厚、山雨欲來，所有搜救人員陸續撤退前進指揮所，預計明日往下游繼續搜尋。 22日投入50名警義消，兵分六路進行搜索，主要範圍在飛龍瀑布百米及六十米深潭找尋，僅發現疑似背包、繩索等物品，是否為失蹤者所有？仍待釐清。 屏東縣政府發言人鄞鳳蘭表示，搜救人員明日將繼續往下游搜尋，並在溪流支流設置攔截索，另一組人則從谷川大橋往溪流上游搜尋，不會放棄任何機會，皆盼能有好消息傳出。 #飛龍瀑布 #屏東 #霧台 #溯溪 #搜救人員 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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