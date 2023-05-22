屏東霧台鄉飛龍瀑布20日發生溯溪意外，造成2死3失聯悲劇，22日下午3時許由於山區雲層濃厚、山雨欲來，所有搜救人員陸續撤退前進指揮所，預計明日往下游繼續搜尋。

22日投入50名警義消，兵分六路進行搜索，主要範圍在飛龍瀑布百米及六十米深潭找尋，僅發現疑似背包、繩索等物品，是否為失蹤者所有？仍待釐清。

屏東縣政府發言人鄞鳳蘭表示，搜救人員明日將繼續往下游搜尋，並在溪流支流設置攔截索，另一組人則從谷川大橋往溪流上游搜尋，不會放棄任何機會，皆盼能有好消息傳出。