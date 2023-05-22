勤業眾信聯合會計師事務所資深會計師江育維表示，在FATCA規範下，外國金融機構所須指派一名FATCA負責人（Responsible Officer，RO），代表金融機構執行既有帳戶盡職審查聲明及定期聲明。

在定期聲明中，RO須聲明其已於審查期間，針對其所代表的金融機構執行定期檢查，確認該金融機構是否確實遵循FATCA且未規避法規之要求。

江育維指出，在聲明提交截止日後，IRS將檢視須於聲明期間內提交的聲明，並辨識其是否有違約事件。若未能於截止日期前提交、表明其未能完成、表明其無須提交聲明但實際並非如此、或已完成並提交聲明但顯示「未成功聲明」之結果者，將被IRS視為違約事件並寄發違約通知。

勤業眾信聯合會計師事務所協理李慈強調，IRS會針對發生違約事件的外國金融機構發出違約通知，請其說明狀況，並要求進行補正。如果未能對違約通知作出回應，IRS將發出終止通知，通知其FATCA狀態將被終止，進而使其GIIN自遵循的外國金融機構名單移除，從而對該實體預扣繳稅款產生影響。

江育維建議，台灣之金融機構應盡早確認是否已完成RO聲明，並至FATCA註冊系統檢視是否有遺漏來自IRS的通知或溝通事項。另外，金融機構可再次檢視FATCA聯絡人、治理模式及內控等，確保已完整且確實地遵循FATCA相關規定。