民宅內的大麻植株，多如森林。（翻攝畫面）

蕭姓男子（中）被移送法辦，複訊後收押禁見。（翻攝畫面）

54歲蕭姓男子涉嫌自友人處取得大麻種子，上網自學栽種技術，並將自宅室內布置成適合大麻生長的溫室環境，購買培養土、搭建花架，定時灌溉、施肥，並以扦插方式移植分株栽種，現場大麻枝葉生長茂密宛如一片森林，已具相當規模。刑事局偵查第三大隊獲報，循線查獲112株大麻植栽、大麻煙草376.68公克和大批栽種工具，檢方複訊後收押禁見。

桃園民宅驚現「大麻森林」 警破門亮槍逮熟睡毒犯

刑事局指出，本案即時為專案小組查獲，成功阻斷大麻毒品源頭。全案依涉嫌違反毒品危害防制條例將蕭嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦，並經檢察官聲押後法院裁定羈押禁見

刑事局偵查第三大隊第一隊接獲情資，蕭姓男子涉嫌在桃園地區從事製造、栽種第二級毒品大麻，立即成立專案小組，報請桃園地檢署檢察官陳彥价指揮偵辦。

經專案小組密集跟監蒐證，掌握蕭嫌從事製造栽種大麻不法事證後，2月8日持拘票及搜索票，在桃園市楊梅區蕭嫌的住處，趁他躺在床上熟睡中，破門亮槍壓制逮人，現場查扣大麻植株112株、大麻煙草376.68公克、植物生長燈、水耕機、育苗箱、定時器、培養土、肥料等栽種設備1批、新台幣2萬700元、手機3支等贓證物。

刑事局指出，大麻目前仍為我國毒品危害防制條例所規範的二級毒品，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金；栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，刑責極重，切勿以身試法，鋌而走險種植、製造大麻或其他毒品。本局並將持續加強打擊毒品力道，全力防制毒品危害，維護國民身心健康。

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