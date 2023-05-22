民進黨立委陳歐珀深陷im.B詐團風波，昨（21）日晚間宣布退選2024立委選舉。對此，國民黨立委曾銘宗今表示，後面應該還有更大咖的人會被爆出來，他並怒轟，民進黨主席賴清德把陳歐珀給喬掉，才是真正的「喬王」。而最近有一份最新的民調指出，對於受害者是否應該向監察院長求償，有57％的民眾認為「超級合理」、有39％的民眾認為「合理，但不只監察院長，其他相關人也要負責」，引發討論。

YouTube頻道《監督GOGO》22日對於「曾銘宗委員說im.B受害者應該向監察院長求償，你覺得合理嗎？」進行了網路民調，截至22日16時，已近有2000人進行投票，有57％的民眾認為「超級合理」、有39％的民眾認為「合理，但不只監察院長，其他相關人也要負責」、有2％的民眾認為「非常不合理，關監察院長什麼事」、另有2％的民眾認為「不合理」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「不只要求償，還要滾下台，跟詐騙集團首腦吃飯，沒問題嗎？」、「現在要陳歐珀退選止血，這事千萬不能就這樣落幕，還有很多綠高層都有接觸，一定有問題，要繼續追下去，還人民一個公道」、「監察院長應該表示下台！無法做事領公帑的錢」、「應立即辭去監察院長職務接受司法機關調查」。