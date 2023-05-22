高雄小港一家知名補習班張簡姓女會計任職19年來，涉嫌浮報老師鐘點費、短報漏記學生學費及餐費，掏空補習班數千萬元，王姓女老闆怒告求償6657萬元。一審駁回王女之訴，二審認為王女監督不周有5成責任，判女會計僅須賠償1473萬元。高雄高分院更一審翻盤，認為王女基於多年信任無過失，判女會計須賠償2883萬元，可上訴。

該補習班最初由王女及女會計的父親共同開設，爾後女會計入股、直接承接4成股份，1994年起在補習班擔任會計，疑似在2002年至2009年間利用職務之便在帳冊上動手腳，害補習班短少6509萬元收入，甚至安插自己3名就讀國小的子女入班上課，積欠147萬元學費。

王女強調，因為信任女會計才讓她保管補習班存摺、大小章，她竟藉此浮報講師鐘點費，短報、漏記學生學費及餐費中飽私囊，2013年她發現補習班倉庫深處竟藏有大量假帳收據，才發現女會計不法之事，提告求償6657萬元。

女會計喊冤，強調自己如實發薪、記帳，2010年時就將存摺、大小章及帳冊歸還，當時王女並未質疑財務異常。2011年雙方便針對過去帳務爭議之處，她已賠償王女84萬元和解，並於2013年離職。王女2015年起獨資經營，2017年才提出求償之訴，已罹民事2年的請求權時效。至於自己3名子女到班免費上課，也是王女答應之事，身為補習班合夥人的她，也該享有學費折扣。

該案刑事部分，女會計遭檢方依業務侵占、背信罪起訴，2021年11月高雄高分院認定罪證不足，判女會計免訴定讞。

民事部分，一審認為王女無直接證據證明女會計侵占補習班財產，直接駁回王女之訴。但二審卻認為，王女與女會計合夥期間未能建立有效內控制度，導致損害發生，也有5成的過失，針對損害金額減縮、重新計算後，判女會計應賠償1473萬元為適當。

該案上訴至更一審，法官認為，女會計的父親曾是補習班的共同出資者，女會計也曾在國稅局上班，才受王女信賴，進而合夥經營。女會計取得信任後在財務上做手腳，王女根本難以察覺，要王女承擔財務風險明顯已過苛。比對相關證人證詞及證據，判女會計應負全責、須賠償王女2883萬元，全案仍可上訴。