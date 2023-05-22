根據這份對234位投資經理人（money manager）、分析師和操盤手所做的調查，儘管對美國經濟可能衰退和聯準會未來政策路徑越來越感擔憂，但約有61%的受訪者預期在未來12個月內將加碼對開發中國家資產的持有部位，萬一聯準會這場對抗通膨的戰爭使美國陷入衰退，新興市場資產將成為避風港。

Invesco Developing Markets Fund是今年全球表現最佳的主要新興市場股票基金之一，其基金經理Justin Leverenz表示，與30年前相比，如今開發中經濟體要強韌許多，新興市場央行在應對通膨升高方面，比已開發國家更負責可靠。整個新興市場都深具價值，在過去10年間，新興市場經濟體不僅變得更具韌性，且幾乎完全被全球投資人所忽略。

約49%的受訪者表示，即使美國經濟衰退導致新興市場資產下跌，其增長潛力和具有吸引力的估值仍有利於它們的表現勝過成熟市場。

Global X Management投資經理人Malcolm Dorson表示，在疫後，新興市場比主要經濟體處於更有利的地位，當美國與歐洲正苦於政策和激勵措施帶來的「宿醉」時，這有助於某些開發中國家免於受到相同的威脅。

調查顯示，股票的表現可能相對亮眼，約41%的受訪者認為在未來12個月，股票是新興市場最佳的投資選擇，部分因為相對性的表現機會。今年以來，MSCI新興市場指數僅上漲2.2%，同一期間已開發市場股價指數上漲9.2%。

以地區來看，受訪者都看好東南亞的投資機會。大多數受訪者表示，就兩年期間來看，在所有新興市場中，東南亞資產的報酬率最佳。

BNY Mellon Investment Management駐新加坡宏觀與投資策略師 Aninda Mitra表示，東南亞是長期投資人最佳的選擇之一，有健全總經管理、更好的人口結構，以及穩步增加的外國直接投資。

高盛集團指出泰國銀行股的投資機會。

此外，HSBC Asset Management主動式股票部門主管Alexander Davey表示，隨著中國經濟重新開放和製造業擴張，中國的增長可望恢復正常。