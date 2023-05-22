前衛福部長陳時中22日到台北檢察署前按鈴控告《美麗電子報》董事長吳子嘉，陳認為對方指控「蘇貞昌政府、陳時中部長A了一億美元」這是不實的指控，他說吳從去年底選舉就一直講一直講，他當時就有提告但司法沒有相關的進度，未來只要吳再講一次他就告一次，他也說如果有助於事實釐清，未來不排除親自出庭。

陳時中除了提出刑事誹謗告訴外，也向吳提民事求 1000萬元，他的律師黃帝穎也同時接受前行政院長蘇貞昌委任，對吳子嘉提起刑事告訴及民事求償，求償所得將全數捐贈給社福團體；對於疫苗採購相關爭議，律師黃帝穎說相關訊息疫情指揮中心已澄清說明。

前衛福部長陳時中委由律師提告前，21日深夜已先在臉書撰文回擊吳子嘉，陳強調，他在防疫期間與防疫團隊全力對抗病毒，「只求在這場世界浩劫百年大疫中，台灣能夠受到最小的影響安然度過，所有物資的採購合約，都經過相關專家學者、採購機關與法務團隊仔細檢視，絕無貪汙的可能。」