桃園市新屋區國中小學面臨嚴重少子化問題，市議員陳睿生建議市府協助偏鄉小校轉型成實驗中小學，藉此留住學生或吸引其他學區學生到此就讀。市府教育局回應，有意申請轉型的學校，要在學年度開始1年前提出申請，112學年度預計有4校提出但未包含新屋區學校，將優先盤點該區域學校資源鼓勵學校提出相關申請。

陳睿生指出，新屋區有2所國中及11所國小，但近年人口外移加劇少子化問題，笨湖、北湖、東明及社子等國小學生數不到50人，永安國中學生數更不到百人只有81人，尤其永安國中將面臨「保九」大關，若是守不住，學生數僅剩下8班，學校只能有20餘位教職員外，將無法有專任教師編制，對學校經營管理更為不利。

他也說，為防止學校人數繼續下降，實驗教育將是很好的選擇，鄰近的新竹縣已有9所實驗中小學，反觀桃園市擁有200多萬人口，除了華德福教育外，家長沒有其他實驗教育可選擇，若新屋區小校轉型，除了可以留住在地學生外，甚至可以吸引外縣市有興趣的父母將小孩送到此地就讀，建議可將永安國中轉型成英語實驗中學，提升英語學習比例對於偏鄉學生而言，也有留在家鄉就讀的吸引力。

教育局表示，今年2月辦理學校轉型實驗教育說明會，鼓勵偏鄉小校發展特色，預計今年暑假將有復興區羅浮國小等4校提出申請，但是新屋區還沒有學校有意願，依據規範，若學校要轉型為實驗教育需在新學年度1年前提出，會再鼓勵學生人數約40人左右學校像是社子或是笨港小學，持續鼓勵校方來提出相關申請。另外，教育局鼓勵符合申請條件的學校，應先凝聚校內共識及社區意識、發展特定教育理念及研發實驗教育課程，逐步協助學校推動學校型態的實驗教育，進一步順利轉型成為實驗學校。