山友關心臨時營地去留問題。（雪管處提供／李京昇苗栗傳真）

因應369山莊拆除重建工程，雪霸國家公園管理處目前設置臨時營地，提供山友住宿需求，近來不少山友盼能永久保留營地。雪管處則指出，目前正廣納各方意見，持續評估中；另外，斥資1.2億元的369山莊重建案，即日起正式展開，預計2025年完工，山莊將有全新風貌。

台灣「5岳」之1的雪山主峰為台灣第2高峰，是新手、老手登山客熱愛的登山景點，其中369山莊，更是山友登頂前最重要住宿點，不過369山莊有將近40年歷史，其建物老舊、結構受損，雪霸國家公園管理處決定原地重建。

但因369山莊位於海拔3100公尺的高山上，建材運輸不易，重建工程案歷經10次流標後終於標出，並在本月20日請施工廠商辦理後續相關拆建工程。雪管處副處長陳俊山表示，新建的369山莊規畫為2樓建築，其1樓為住宿房間，床位維持106床，2樓則為公共空間，可提供山友用餐，也研擬設置餐廳委外經營。

另外，因應山屋重建案，雪管處也有設置30個木棧板臨時營地，適合2人帳篷使用，其中24個供山友使用，其餘6個為公務性質及志工使用，並在鄰近設置2個1噸的儲水桶，還有1處簡易廁所。

雪管處也特別提醒，營地空曠無自然遮蔽掩體，請山友務必正確搭設帳棚及拉綁營繩，避免帳篷損壞或內帳漏水；山區水源不穩定且收集不易，請山友務必珍惜使用儲水桶；也因營區周圍為短箭竹草原坡，山友在棧板進行炊煮時，務必留意爐具用火安全，慎防森林火災。

而有部分山友認為登山客絡繹不絕，希望未來能夠永久保存營地，增加住宿使用。對此，陳俊山說，369山莊重建前、未來重建過程以及完工之後，都會請專家學者進行環境生態監測，登山客人數增加有可能衝擊高山生態，是否保留會廣納山友意見，正朝向委外或合作模式進行規畫。