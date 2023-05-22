台南市社區防暴宣講師培訓課程，學員們在試講考評時，各自展現拿手絕活。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府社會局推動社區防暴預防工作，積極培育社區防暴宣講師，希望暴力防治更貼近人群。來自永康區的李姓家族5兄妹，揪團報名參加16個小時的中階培訓課程並順利完訓，未來將投入社區、校園宣講，成為市府團隊暴力防治的生力軍。

市府社會局表示，該局從2021年起辦理「社區防暴宣講師」培訓課程，為擴大社區防暴宣講陣容，今年特別增加辦理4場次的防暴宣講師培力課程。繼4月辦理初階培力課程後，5月20日、 21日一連2天在南區明德里活動中心接續展開中階培力課程，共有19位學員獲頒中階宣講師完訓證明。

其中，永康區的李琦玲、李琦珩、李崇勇、李琦珊、李琦鳳等5名兄妹一起報名並順利完訓，成為培訓課程上最引人注目的焦點。李琦鳳表示，全家人平時就熱心投入社區事務，因為哥哥李崇勇是市府社區防暴團隊成員之一，透過兄長的分享，家人也感受到暴力防治宣導工作非常重要，因此決定一起報名參加宣講師培訓。

鑑於李家5位兄弟姊妹都擁有豐富的教學經驗，試講考評時各自展現拿手絕活，讓所有學員都印象深象。李崇勇以耳熟能詳的在地俚語及諺語，帶來淺顯易懂的防暴順口溜；李琦鳳用有獎徵答活潑的互動方式宣導；李琦珩則是以中英文搭配簡單動作及口號，用帶動唱的方式提醒社區居民家暴防治、兒少保護及性騷擾防治等議題宣導。

社會局長盧禹璁說，台南市社區宣講師培力計畫共分3階段，前2階段的初階及中階訓練，各有16小時培訓課程；初階培訓合格者方可參與中階培訓。社會局今年4月已辦理初階培力課程，5月接續辦理中階培力課程，希望讓學員們完訓後可以更快投入宣講師的行列，成為防暴宣導夥伴。

市長黃偉哲指出，台南市近年擴大推廣社區防暴宣導工作，除補助在地組織運用團體舞蹈、話劇等多元活動進行預防宣導，讓正確的防暴知識深植人心外，也推動社區防暴宣講師培力計畫，積極培育在地宣講人才，期待能有更多有志之士投入，齊心編織台南防暴安全網，一起實踐「減暴、止暴、零暴」的治理目標，共同落實「社區攜手反暴力，同心守護愛家園」的城市願景。

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