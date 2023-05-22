餐飲下午茶券每張800元，持券可享用原價1089元的「滬尾之星」雙人下午茶點。(將捷金鬱金香酒店提供)

「星空電影夜」6月期間每周五至周日、以及端午連假放映電影；7、8月則是每日放映。(將捷金鬱金香酒店提供)

座落在淡水河畔的將捷金鬱金香酒店，被喻為「淡水河畔最美酒店」。(將捷金鬱金香酒店提供)

TTE台北旅展5月26日即將開跑，位於新北淡水的將捷金鬱金香酒店推出「2023台北高雄線上旅展」，住宿券每張3300元、下午茶券每張800元，折扣最低下殺31折，同時享有6歲以下兒童免費入住、暑假期間周日至周四入住不加價的多重好康。因應暑假即將到來，「望高樓星空電影夜」將於6月每周五至周日、 7和8月每日放映。

被喻為「淡水河畔最美酒店」的將捷金鬱金香酒店，即日起至6月5日官網限定推出「2023台北高雄線上旅展」，票券優惠期限至2024年3月31日止，旅展住宿券每張3300元、餐飲下午茶券每張800元，依照優惠方案可單張或2張使用。本次線上旅展優惠首推「平日雙人標準客房」，此方案不含早餐，使用1張旅展住宿券即可入住原價10560元的雙人標準房，現省7260元，相當於31折超殺優惠；使用2張住宿券則可選「平日雙人高級客房含早、晚餐2客」或「假日雙人高級客房含早餐2客」。往年熱銷秒殺的住宿券平、假日皆可使用，持券再享有暑假期間周日至周四入住不加價，6歲（含）以下兒童免費入住。

「滬尾之星」位於酒店L樓（3樓），挑高純白開放式的建築，白天陽光透著天窗灑落，空間舒適迷人。本次線上旅展同步推出餐飲下午茶券，每張800元，持券可享原價1089元的「滬尾之星」雙人下午茶點，票券優惠期限至2024年3月31日止。

此外， 擁有270度超遼闊觀景視野的RF望高樓，自6月1日到8月31日，推出「星空電影夜」，6月期間每周五至周日、以及端午連假放映電影。因應暑假到來，7、8月每日放映，每位低消150元加1成，即可享受漫天繁星下、海風輕拂的戶外電影院。