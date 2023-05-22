南投縣府開發埔里福興溫泉區安置廬山溫泉區業者，基地完成開發近乎完售，業者投資興建遇新冠疫情衝擊停擺，南投縣議員為業者請命，盼縣府協助業者展延開發期限，通過都市設計審議加速開發進度；縣長許淑華強調，除專案向中央爭取展延，也將率隊到埔里開說明會，協助業者加速投資建設，帶動經濟發展。

南投縣議會定期會22日縣政總質詢，南投縣議員吳國昌、黃世芳、林友友、唐曉棻、蔡孟娥、張婉慈，針對交通、國民運動中心、遊蕩犬貓結紮、第4波疫情等議題質詢，其中吳國昌、黃世芳關注福興溫泉區開發進度。

南投縣議員吳國昌說，投資業者認為要符合都審標準的手續繁雜，迄今還沒看到投資業者動工興建？（楊靜茹攝）

吳國昌說，福興溫泉區公共設施開發完善，除安置廬山溫泉旅宿業者，有很多業者看好福興溫泉發展遠景鎖定投資，但是業者取得土地後，依規定須在2年內完成申請商店或旅館建照，再之後的3年內完工取得營業許可，認為要符合都市設計審議標準的手續繁雜，迄今還沒看到有投資購地的業者動工興建？

南投縣議員黃世芳說，投資業者取得土地後碰到疫情，不敢貿然動土興建，導致開發進度停擺，盼縣府協助業者展延開發期限。（楊靜茹攝）

黃世芳質詢則說，福興溫泉基地完成開發後近乎完售，投資業者取得土地後碰到疫情，大部分都持觀望態度不敢貿然動土興建，導致開發進度停擺，盼縣府協助業者展延開發期限，另有關都市設計審議標準主要杜絕業者急就章蓋鐵皮屋，為福興溫泉區美觀把關，盼都審標準能講清楚，「廬山溫泉商店街能煮溫泉蛋，現在福興溫泉商店街卻沒有，盼能研議」。

南投縣長許淑華強調，除專案代業者向中央爭取展延，也將率隊到埔里開說明會。（楊靜茹攝）

許淑華指出，業者投資進程受疫情影響而延後，這是大環境問題，近期有7家業者申請，僅2家業者通過都審取得建照，已請業務單位專案請示中央，向中央爭取放寬業者2年內申請商店或旅館建照規定，縣府同意展延期限。

有關業者反映有關溫泉區都審規範繁瑣問題，許淑華強調，她將在議會定期會告一段落，率相關局處到埔里召開說明會，藉此了解業者面臨的問題，全力提供各項協助，加速投資建設腳步，早日讓福興溫泉區嶄新的飯店商家落成開張，成為大埔里地區全新最具觀光魅力的新景區。