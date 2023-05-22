新竹市政府大力推動「新竹好學─數位學習」政策。（陳育賢攝）

新竹市政府大力推動「新竹好學─數位學習」政策，其中教師專業社群近日首次結合藝術領域及雙語政策，進行全市藝術領域雙語數位「公開觀議課」，讓全市教師跨校觀摩，精進數位教學策略，以期教師具備數位科技應用教學的能力。

市長高虹安表示，市府大力推動「生生用平板、班班有大屏」的新竹好學政策，幫助學生有好的工具可以學習，惟如何善用數位工具，也是教師都會面對的課題。

因此教育處將透過分區策略聯盟的方式，以精進師生數位學習應用能力，相信運用數位科技進行的公開授課會愈來愈精彩，提升學生的學習效率。尤其，今年竹市的教師數位培訓比例已達86％，未來目標將持續向上提升，讓新竹市教育真正科技數位化。

教育處長童鳳嬌說明，為推動雙語國家政策、強化學生英語溝通力與學習力，市府積極推動雙語教育，提供在職教師雙語進修課程，並結合數位學習精進方案的生生用平板，盼能開展孩子的國際視野，培養國際競爭力，讓新竹的孩子，成為世界的孩子。

建功國小校長賴雲鵬表示，雙語教學著重的多模態，讓雙語學習更有趣，透過數位軟體運用，呈現圖片、影片及簡報，讓學生對於雙語的音樂課程是充滿興趣，數位教學同時可實施差異化教學，學習較慢的學生，若無法達到即時手寫或是打字的目標，可使用數位平台中的錄音功能完成教學回饋，使學生在沒有挫折的學習環境中達到教學目標。

建功國小主任林政君也分享，在這次公開觀議課程中，透過市府統購軟體Loilonote學習平台，講述「彼得與狼」音樂劇故事，讓學生在教師的引導下認識音樂劇中的銅管樂器，並學習判斷各種銅管樂器的音色之間的關係及差異，並藉由與同學互動討論，完成數位學習單中設計的實作任務。

教育處指出，市府推動數位學習、智慧教學，老師於「1師1載具」中自由創意編輯各式客製化教學媒材，更貼近孩子個別需求；學生於「生生用平板」中專注提升注意力自主學習與共享討論；課室中「班班有大屏」同步呈現所有孩子獨特作品，給予即時賞析與適性回饋。