針對台中一中、台大接連發生學生歧視族群及性別的事件，東吳大學社工系教授洪惠芬說，台灣教育太過強調競爭，勝出者自以為有特權去貶抑輸家，進一步導致菁英學生做出歧視性的言行。她強調，人權不只是知識，還要落實在生活中，台灣人權教育還有很長的路要走。

洪惠芬表示，台灣在2014年就簽署人權公約，並努力將公約精神放入國內法中，以消除種族歧視。不過從台中一中學生的「烯環鈉」事件、台大學生「火冒4.05丈」及歧視性別事件，都顯示社會觀念還未趕上人權的腳步。

洪惠芬說，台灣的教育太強調成績及競爭，而人權被當成只是知識，跟成績關聯性不大，因此學生就不會將這些內化到生活中。一些菁英家庭的孩子，他們在學習過程中，沒有太多機會去認識跟自己不一樣的人，因此也無法去理解或尊重不同族群。

台大學生做出歧視性言論引發撻伐後，他們說只是開玩笑，並未對特定族群有惡意。對此，洪惠芬說，言論自由是人權的一部分，但言論自由不包含仇恨性言論，台大學生沒有資格用歧視性別及種族的方式來彰顯自己的優越。

洪惠芬表示，台灣一些菁英學生不相信平等，而認為輸的人沒有資格獲得平等對待，這也是今天台灣教育的一大問題。他呼籲政府，教育不要太過強調競爭，應教導學生尊重及理解差異。