美國總統拜登近日表示，他預計與中國的關係將「很快」得到改善，並稱「氣球事件」是愚蠢的。對此，大陸外交部發言人毛寧22日在例行記者會上表示，美方應當立即撤銷制裁，採取實際行動，為對話溝通掃清障礙、營造氛圍，創造有利的條件。

《北京日報》客戶端報導，毛寧表示，中美之間保持著必要的溝通，但是美國如果一邊說要溝通，一邊不擇手段地打壓遏制中國，對中方的官員、機構和企業實施制裁，這樣的溝通誠意和意義何在？中方一貫堅決反對有關非法的單邊制裁，已向美方表明了嚴正立場，美方應當立即撤銷制裁，採取實際行動，為對話溝通掃清障礙、營造氛圍，創造有利的條件。

毛寧說，中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則發展中美關係。我們敦促美方端正對華認知，停止干涉中國內政，停止損害中國的主權、安全和發展利益，與中方相向而行，以實際行動推動中美關係重回正軌。

有記者提問，拜登政府正在考慮是否解除對大陸國防部長的制裁，同時美國國防部長正在尋求會見大陸防長，中美元首是否會進行通話？對此，毛寧回應說，「關於你提到的兩國元首的具體安排，我目前沒有可以提供的消息」。