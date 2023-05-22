彰化警變怒路版浩克，因行車糾紛竟追撞對方5次害翻車。

彰化田中警分局的邱姓警員，21日開車行經名間鄉員集路與民眾發生行車糾紛，竟追撞民眾引發撻伐，彰化縣警局經調查火速開鍘，督察長謝錫釗表示，經召開人事會議決議，邱員涉嫌公共危險等罪，將記一大過並調職，分局長、所長等人連坐罰，分別處申誡、記過等處分。

彰化縣警察局督察長謝錫釗表示，本局田中分局源泉派出所邱姓員警於21日下班時段，與民眾發生行車糾紛，沿路競駛追逐，致生交通事故，案經召開人事會議決議，邱員涉嫌公共危險等罪案，本局將全力配合南投縣政府警察局依法偵辦。

謝錫釗說，有關邱員行政責任從重核予記一大過並調整服務地區；所長考核監督不周，核予記過一次並調整非主管職務；分局長核予申誡二次處分，另其他人員考核監督責任併案追究。

據了解，現年43歲的邱姓警員與張姓男子21日傍晚6時許在名間鄉員集路發生糾紛，邱警攔車理論不成，雙方於員集路上展開追逐競駛，據傳邱警5度從後方追撞張男的車輛，造成張男失控造成車輛撞山壁後翻車後，邱警才下車查看狀況。

田中警分局出面表示，邱員從警15年無不良紀錄，當天下班駕駛自用小客車行經員集路，張姓民眾不慎擦撞邱員左邊後視鏡，邱員下車要求報警處裡，沒想到對方竟然直接逃逸，邱員見狀隨即迴轉上前討說法。

期間張姓民眾駕駛車輛忽左忽右，又數度急煞，當時邱員為了將其攔停，開到張姓民眾車輛左邊，期間有幾次輕微碰撞，最後張姓民眾急停造成邱員煞車不及撞上。

承辦該起車禍的南投警分局證實確有此事，經了解雙方疑似因會車糾紛，雙方於道路追逐競駛，若有故意競駛、追撞等危險駕駛行為，全案將依公共危險等罪嫌偵辦。