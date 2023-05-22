知名女星楊紫瓊出道多年，持續在香港及歐美影壇發展，近期更以電影《媽的多重宇宙》陸續奪得不少獎項，並成為奧斯卡史上第一位馬來西亞籍及具有華裔血統的影后，精湛的演技實力備受外界肯定。近日，一年一度的坎城影展盛大展開，有不少知名藝人盛裝出席，楊紫瓊也以一身綠色禮服亮相紅毯，女神氣場受到不少粉絲讚嘆。

本屆坎城影展於16日盛大展開，不少知名明星藝人皆盛裝出席影展的紅毯活動，舉凡鞏俐、范冰冰、劉詩詩等女星更成為紅毯的焦點，華美的女神氣場顯露無遺。此外，馬來西亞華裔女星楊紫瓊也以一襲翡翠綠的平口禮服出席紅毯，自信地向周遭揮手致意，舉手投足間展現女王的英姿。

此外，楊紫瓊也出席坎城影展「Women in Motion award」活動，並獲頒2023年度傑出女性獎，是繼女星鞏俐之後，第二位榮獲此獎的華裔女演員。另外，楊紫瓊也在晚宴上展現自己的曼妙舞姿，與主演《驚奇隊長》的女星布麗拉森(Brie Larson)面對面嗨跳熱舞，現場氣氛火熱，更有不少人拿起手機，試圖捕捉這難得一見的美景。

相關畫面流出後，在微博上引發網友熱議，不少粉絲紛紛拜倒在女神的石榴裙下，留言：「女神太美了」、「期望你能繼續帶來好作品」、「這手臂的擺動，讓我夢回了她在《媽的多重宇宙》中，她的那個慌亂的手臂。」

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