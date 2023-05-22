大陸湖北一名黃姓幼教老師因長相甜美，在抖音曬出帶動唱影片獲得大量關注，近期在網路上爆紅，她的抖音帳號「音樂老師花開富貴」也從幾百人暴增到6百萬粉絲，直播時收入破萬，但隨之而來的有不少傳言，她過去的照片也被網友挖出，近日她與旅遊局長合體出席活動，也是爆紅後首次出現在公眾場合，沒有濾鏡後不少人表示認不出來，對此當地旅遊局長解釋原因。

5月20日湖北随州文旅局解局長邀請近期爆紅的「挖呀挖」黃老師來到當地，該活動是美好鄉村生活節，現場有不少民眾，在網友拍攝的影片中，沒有使用濾鏡的黃老師開心與小朋友合照，眼睛都瞇成一條縫，與抖音影片上的甜美形象有些不同。影片曝光後不少網友抨擊黃老師美顏過了頭，現實長相不如網上，直言感覺受到欺騙。

根據陸媒報導，随州文旅局局長解偉緩頰，黃老師這次是受邀擔任鄉村發展基金會的志願者參加，並不是商業活動，而是公益活動，黃老師以客人身分來隨州，但抵達後身體不適嚴重嘔吐，因此看起來很憔悴，也無法化妝，但即使身體不適，她仍如期赴約現場，解偉也誇讚：「她人非常隨和，一直認真和小朋友互動，黃老師的敬業精神非常難得，希望大家包容」。對此網友也支持黃老師：「這線下素顏也可以啊」、「素顏也很美」、「不是挺好看的嗎」。