以曾姓男子為首的詐騙集團，去年間在臉書、IG等社群媒體貼文，營造多金獲利豐厚形象，再誆騙民眾投資虛擬貨幣「CM100」，吸金逾千萬元、共有7人受害，新北地檢署日前依違反銀行法、詐欺等罪嫌，向法院聲押禁見曾男等4嫌，其餘5名被告各以2萬元交保。

檢警調查，曾、鍾、吳姓男子及許女等9人於去年間，以無營運項目、無流通變現的平台或交易所可供交易的應用代幣「CM100」投資及質押方案為名義，利用一般人欠缺對虛擬貨幣原理、價值及交易方式的認識及資訊不對等狀況，在IG、臉書等社群媒體，貼出經常出國、購買名牌等圖文，塑造因投資而獲利豐碩的假象，誘使渴望快速致富民眾與其聯繫或探詢。

曾男等人在過程中以「Defi複利儲蓄計畫」、「財富密碼」、「開除老闆計畫，自己做老闆，不看別人臉色就能賺到很多錢」、「讓自己生活過得更好生活」、「年輕就要投資」、「正統的合約、現貨、幣安交易所、DEFI加密貨幣投資」等樺樹，鼓吹、招攬不特定多數民眾加入投資以吸收資金，吸金詐騙1000萬餘元。

新北地檢署檢察官李冠輝17日指揮花蓮縣警察局鳳林分局、刑事警察大隊、新北市警局板橋分局，搜索曾男等人位於新北市汐止區、板橋區、林口區、桃園市、台中市、彰化市住處，查扣不法所得約40萬元、美金2萬元、人民幣1萬7900元、虛擬貨幣一批（約22萬元）、保時捷汽車2輛、賓士及BMW汽車各1輛、名牌手錶、名牌包等物，並拘提被告9人到案說明。

新北檢表示，後續將持續清查被害人及受損金額，也呼籲被害人踴躍向檢警報案，以查緝相關被告。