國產建材統計，台積電竹科寶山二期與竹南先進封測廠，以及聯發科、瑞昱半導體、景碩科技、智邦科技、緯創資通等AI供應鏈擴廠，所需預拌混凝土都是由國產新竹廠供應。

國產建材實業新竹廠廠長翁有鴻表示，全台科技廊帶聚焦大新竹，國產建材集團在新竹地區擁有新竹、竹北、東大廠，在運距與產能上占有先天優勢，三廠可相互支援，也能與中壢廠、苗栗廠靈活調度，過去供應竹科六成高科技廠房。以台積電來說，竹科寶山二期規劃興建四座2奈米廠與研發中心，基地幅員遼闊，目前2奈米晶圓廠Fab20第一期正在興建中，主體結構將採用國產建材8,000磅高強度混凝土，總需求約45萬立方米，後續還有三座晶圓廠，混凝土需求上看120萬立方米。

台積電研發中心是全球半導體最新進製程的研發重鎮，被譽為「台灣的貝爾實驗室」，外觀時尚新穎，國產指出，都是採用國產建材4～6,000磅品牌高端混凝土，總需求50萬立方米，近期陸續展開機台設備、人員搬遷，預計第二季完成。