納智捷LUXGEN為表彰頂尖維修技術人員與卓越服務菁英，於5／21在桃智捷桃園服務廠盛大舉行2023「LUXGEN LSTEC全國技能競賽」，來自全國經銷公司的菁英技師及優秀服務專員同場切磋競技，透過競賽機制，讓參賽者卯足全力積極爭取團隊與個人榮耀，同時達到教學相長的經驗交流，以提供車主最優質的服務水準、最專業的維修技術。

LUXGEN副總經理李應生特別親臨現場頒獎並嘉勉參賽菁英，並表示技術是服務最重要的核心，而服務品質更是品牌價值的基礎，LUXGEN未來也將透過持續提升基層技術實力，提供車主們更多無限可能的創新服務體驗。

本屆LUXGEN LSTEC全國技能競賽特別邀請國立台灣師範大學車輛與能源工程學士學位學程助理教授－張俊興蒞臨指導並擔任裁判長，為LUXGEN最高榮譽的競賽進行最嚴格把關。「LUXGEN LSTEC全國技能競賽」初賽由全台經銷商自辦競賽，從多達百位參賽者當中，選拔出20位優秀選手晉級參與競賽。

比賽同時共分為個人組競賽及團體組競賽；個人組則由經銷商各派出車輛技術組與服務接待組選手，團體組則以參賽選手總成績計算，參賽選手成績總積分加總最高之經銷商，可獲得當年度總冠軍；選手們想要在激烈的技能競賽中脫穎而出，專業技修人員必需具備引擎組件大修量測、車身綜合故障診斷排除、綜合保養及檢修、引擎綜合故障診斷排除及專業學科筆試等之外，還必需在規定的時間內排除預先設定好的配備故障問題，而所有的步驟及過程都在專業的裁判們嚴格監督下進行，確保所有競賽過程是最嚴謹而公正。

經過8小時激烈的競賽及參賽選手努力不懈下，分組競賽由高智捷汽車 鳳山服務廠－楊黎聲、桃智捷汽車 桃園服務廠－徐仲毅分別獲得車輛技術組與服務接待組冠軍，團體組總冠軍則由高智捷汽車奪得。LUXGEN期望透過競賽可以互相激勵成長，持續帶給車主及消費者最完善而貼心滿意的服務品質、最安全的行車保護、最專業的保修技術，攜手邁向LUXGEN「純粹亮點」新世代的無限可能，提供車主更多元豐富的嶄新服務模式。