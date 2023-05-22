國家表演藝術中心呼應文化部成年禮金政策，攜手三館一團推出專屬青年席位、近300場活動，邀請青年走入劇場。（鄧博仁攝）

國表藝中心包括國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心、國家交響樂團，共同為青年打造三種成年禮金專屬使用方法。（鄧博仁攝）

國家表演藝術中心呼應文化部成年禮金政策，攜手三館一團推出專屬青年席位、近300場活動，邀請青年走入劇場。

國表藝中心包括國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心、國家交響樂團，共同為青年打造三種成年禮金專屬使用方式，包含每席票價300元的限量青年席位；三館一團主辦節目與推廣活動，使用成年禮金享五折優惠；以及使用成年禮金購買館團主辦節目，加贈該場館駐店消費抵用券或專屬禮物，希望吸引青年多親近表演藝術。

文化部長史哲表示，文化成年禮金擴大到四年18、19、20、21歲，事實上還多加了三個月，「所以這突如其來的擴大，很感謝國家表演藝術中心，所有的同仁、總監，能夠很積極地來大家一起達成這個美夢，我想在這裡很多人包括我，表演藝術都曾經在我們很小進入我們生命，也因為它很小進入我們的生命，所以它也離不開我們的生命，所以這就是為什麼要有成年禮金的原因，大家也一直不斷希望不但要常態化、更希望要擴大，當然在立法院大家都盯的很緊，深怕我們無法如期上路，也深怕更方面層面照顧不足。」

史哲表示，文化成年禮金大家最擔心就是表演藝術，「本來大家比較擔心的是獨立書店，因為在藝FUN券發放下我們發現書店佔了很大宗的消費，但是書店消費當中的連鎖又佔了更大宗，所以我們這次在獨立書店有擴大點數兩點變三點，我想獨立書店大家也都積極準備。」

此外，文化成年禮金也可以用在國片上，史哲表示，這對國片振興也有直接的幫助，「因為國片畢竟是年輕人在生活上最直接可以的參與，國片一年的總票房不過也才不到七億，我們現在十億的成年禮金，如果有當中兩到三成用在國片，對國片加乘效應是很大的，所以我們其實最擔心的是表演藝術，所以說我很感謝國表演藝術中心以及非常多的縣市政府，願意一起加入推出青年席位，其實坦白講我們希望無所不用其極，希望年輕朋友能夠進場，其實年輕朋友會不會進場除了票價之外，其實也不只是票價，最主要是表演藝術整體給大家的印象，表演藝術要去抗衡娛樂很難，所以這部分才要拜託所有的好朋友，尤其是國表藝要有更多服務的心，我剛剛講一方面我們在立法院大家對這個制度很期待，一方面也要求表演藝術一定要多努力。」

史哲表示，文化成年禮金的使用，尤其在表演藝術上，最終期待的就是希望能夠越早透過我們青年席位，能夠讓表演藝術進入到大家的生命當中。「我小時候沒有兩廳院，我們的欣賞經驗只有國父紀念館，今天高雄跟台中的朋友都很幸運，因為台中歌劇院跟高雄衛武營都應該進入大家的生命當中。」

文化部成年禮金即於6月6日上線，18歲至21歲青年皆可獲得1200點文化幣，預估近百萬青年符合領取資格。