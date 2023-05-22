楊姓婦人給予員警一個大擁抱。（圖／警方提供）

台北市內湖分局內湖派出所長陳奕安、警員蘇孟綺於日前擔服巡邏勤務時，巡經碧湖郵局時，看見一名婦人神色慌張一邊講電話一邊操作提款機，員警見狀立刻主動上前關心詢問。

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楊姓婦人（63年次）表示在網路上購物後，接獲自稱客服人員來電表示將其誤設為高級會員，並欲幫忙退回高級會員之會費，並告知作業過程需先將其帳戶裡存款轉到指定帳戶，渠信以為真依照指示匯款，故將自己在某銀行帳戶內近4萬元匯入指定戶頭，隨後至碧湖郵局準備再匯款19,999元至歹徒指定帳戶時，幸好警方及時勸阻，向楊姓婦人解釋該手法為典型解除分期付款手法，楊姓婦人始驚覺已遭騙並不再匯款，避免損失再擴大，滿心感謝員警及時協助並予蘇員一個大大擁抱。

內湖分局呼籲，詐騙案例層出不窮，若遇有類似詐騙情事切記要記得3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，勿輕易聽信電話端人員指示操作ATM或辦理臨櫃匯款，應撥打警政署「165」反詐騙專線或「110」專線查證，慎防受騙上當，避免遭詐騙，以確保財物安全。