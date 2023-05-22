民進黨宜蘭縣議員謝家倫今天（22日）質詢時說，他轉給縣府教育處一份民眾陳情資料，結果事後地方紛紛傳聞「你怎麼去檢舉別人？」批教育處洩漏個資，讓他公親變事主。教育處表示，第一時間已緊急召集人員檢討全案辦理的程序，也會依規定懲處相關人員。

謝家倫說，他接獲民眾陳情今年「宜蘭縣運動會籃球項目的種種亂象」，因此將陳情資料轉給教育處，轉傳後沒多久，地方就傳聞他去檢舉別人，才知道教育處人員將他轉給教育處的陳情資料，以截圖方式傳給被檢舉人，連他的名字都截圖進去，因此被以為是檢舉人。

他質詢說，縣府教育處發生洩漏個資的狀況已經2次，連議員的資料都能被洩漏出去，一般民眾該如何自保？謝家倫也將這份陳情資料交給縣長林姿妙，希望縣府妥善處置。

教育處表示，第一時間已緊急召集人員檢討全案辦理的程序，並了解有無違反程序狀況，如有相關情事，也會依規定懲處相關人員，後續針對公務機關接獲陳情案件時的標準作業流程，會再加強宣導及要求。