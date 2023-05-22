微笑單車公司的「YouBike」系統上周遭境外網路駭客攻擊，預估全國約2.1萬名會員的個人資料嚴重外洩，桃園市政府22日攜手雙北赴微單公司查核，驚見21日再遭攻擊，被竊會員數是微單公司對外宣稱的2倍、逾4萬名會員，桃市府要求微單公司26日前完成加強網路管制措施及改善事項，並提出會員通案性賠償方案。

微笑單車公司5月19日及5月21日遭受境外及境內網路攻擊，嘗試透過手機號碼竊取會員交易資料案，經微笑單車公司調查，預估這2天網路攻擊事件，造成全國約有4萬多名會員交易的資料，包含手機號碼、密碼、卡號及交易資料可能遭竊取，微笑單車公司除通報各縣市政府外，也已報請檢調機關調查。

桃園市政府交通局與台北市、新北市等縣市政府組成聯合稽查小組，22日前往微笑單車公司查核，要求微笑單車公司立即加強資訊網路管制措施，並針對遭盜用會員發送簡訊，提醒會員提升密碼強度，並定期變更密碼。

交通局公共運輸科指出，個資外洩因涉及各縣市會員用戶使用權益，要求微笑單車公司統一對外說明事件發生始末，更應提出此事件遭盜會員個資用戶通案性賠償，並於5月26日前完成加強網路管制措施及改善事項。

桃市交通局再度提醒民眾，若收到不明的來電、EMAIL或簡訊要求匯款或轉帳，請不要開啟或點擊網址連結；若有欠費，請勿匯款，請至車機、車柱或微笑服務中心辦理繳納；另外民眾若有遭受損失，也請保留事證提供微笑單車公司或交通局予以協助。