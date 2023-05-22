為提升原鄉長照服務資源，高市勞工局與桃源區衛生所及那瑪夏區衛生所開辦「照顧服務員」職訓班，提供在地居民在地就業訓練。桃源區衛生所職訓班27名學員已結訓，正積極考照中，瑪夏區衛生所職訓班預計於6月開辦。

勞工局指出，訓就中心自2017年開辦照顧服務員訓練，迄今已培育約6200名照顧服務員，投入長期照顧工作，並獲勞動部連續2年評鑑優等肯定。

為落實「公平城市、社會共好」的施政目標，勞工局特別結合區級衛生所的專業，深入原鄉開辦照服員職訓班，以協助佈建並普及長照服務的資源與人力，希望讓職訓與就業可直接無縫接軌，進而普及長照資源，讓原鄉長輩就近獲得專業照護。

勞工局今年預計在高雄各地區開辦35班，每月皆有開班，持續受理報名中，歡迎年滿16歲以上、對長照行業有興趣的市民朋友，不限學經歷，失業或在職者都可報名參訓。符合特定對象身分者，參訓費用完全免費，詳情歡迎電洽高市勞工局查詢。