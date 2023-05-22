知名直播主連千毅日前宣布要和結婚多年的老婆「娜美」補辦婚禮，而連千毅今（22日）則一口氣曝光他最愛的3個女人，分別是媽媽、老婆娜美和姐姐，她們顏值都超高，連千毅還自爆，她們很愛碎唸他，「唸得我頭皮發麻」。

照片中，連千毅媽媽是當年的結婚照，披白紗的她手拿捧花，而姐姐則是有一雙大眼睛和頂著一頭波浪長髮，外型相當亮麗，連千毅和姐姐的神韻都和媽媽頗為相似，他還直呼：「我媽年輕時，還蠻漂亮的！」而妻子娜美則是身穿黑色貼身短裙、黑絲襪，好身材和一雙美腿超性感。

連千毅發文寫下：「我最愛的三個女人、我媽、娜美、我姐，雖然很愛碎碎唸我！唸的我頭皮發麻，但還是要感謝她們幫我瞻前顧後！一個男人要成功，身後的女人非常重要！」連千毅的媽媽和姐姐難得曝光，不少人都直呼，連千毅像媽媽，他也認同說：「我跟我媽長的比較像」。

連千毅一口氣曝光最愛的3個女人，吸引網友紛紛留言：「一家都是俊男美女」、「連媽媽好漂亮 姊姊也美美噠」、「你媽媽的兒子女兒媳婦孫子孫女都顏質好高，漂亮！」、「她們是為你好 三位都是美女」。