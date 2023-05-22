署名小市民「施克德」今在三大報頭版下方刊登廣告，向首長陳情，希望嚴格執法，翻轉台灣交通地獄惡名。（柯宗緯翻攝）

近來行人路權備受關注。圖為民眾過馬路畫面。（柯宗緯攝）

近來「行人地獄」話題引發國人關注，今有民眾在三大報頭版刊登廣告向首長陳情，希望嚴格執法，翻轉台灣交通地獄惡名。對此，高雄市長陳其邁今（22）日回應，已編列3.6億交通預算改善人行道等設施，並加強執法及交通管理等方式，保障行人優先通行權。

署名小市民「施克德」今在三大報頭版下方刊登廣告，「致相關首長：解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，保障全民生命安全，避免家庭破碎。方法非常簡單，就是全力貫徹，嚴格執法！！！如能翻轉台灣是交通地獄惡名，您的豐功必留青史！」

對此，陳其邁今天下午出席活動時回應，將透過三個面向處理，包括加強執法，交通工程設施也編列追加3.6億元預算來改善，預計周四將送交議會，包括社區通學步道、人行道的改善計畫等。另也藉由交通管理方式來增加行人優先權的保障。

陳其邁提到，機車騎上人行道的原因，最主要是車子停在人行道上面，所以在這些路型的改善，也包括增加機車停車彎，就不用讓機車到人行道。此外，捷運、醫院、學校等重要設施周邊，也希望加強淨空騎樓，或者是加強騎樓違停執法，希望讓行人有好的行路空間。

此外，針對路口方面，陳其邁指出，除增加專用行人時相總共有71處，直至5月底達到80處，透過增加行人時相的秒數，以及提早增加行人時相的開放，讓車流跟人流能夠錯開。