證交所依相關規定審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報之112年第一季財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下：

1. 每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易的個股有首利（1471）、台船（2208）、太空梭（2440)三檔。

2. 每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的個股只有聯徳一檔。

以上調整作業自本（112）年5月23日起實施。

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