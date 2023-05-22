桃園日前有名男子的左手食指遭鋼戒卡住，手指出現腫脹發紺情形，由於疼痛難耐加上無法自行移除，由家人一起陪同到消防隊求助。消防隊評估後發現男子的手指已嚴重腫脹，趕緊以破壞器材對戒指進行破壞，才順利將戒指脫除，呼籲民眾應選用適合自己手指指圍的戒指，平時要記得脫除讓手指休息。

有名20多歲的男子因為覺得姊姊的戒指好看便將其戴上，戴上的過程相當順暢，豈料要拔下時卻卡死，完全動不了，手指逐漸開始腫脹疼痛，趕緊到附近的大湳消防分隊求助。消防人員先進行觀察評估，判斷戒指材質屬於鋼性材料，不易一次性破壞，因此使用手動油壓鉗並配合工具鉗操作。

破壞戒指的過程中，男子的姊姊再三囑咐只要能將戒指剪斷就好，即便戒指會不完整也無妨，為此消防人員一邊保護男子的手指，一邊小心翼翼地進行破壞，這才順利將男子的手指脫困。後續觀察手指的運動功能皆屬正常，消防人員也叮囑男子返家要記得冰敷，且冰敷時間不宜過長，避免手指凍傷，如有任何不適要立即就醫檢查。

大湳消防分隊分隊長魏柏煜表示，日前接獲民眾報案稱戒指卡在手上，經評估發現民眾的手指已經有嚴重腫脹情形，同仁立即與民眾溝通並給予心理支持，在患處預做保護措施後立即使用破壞器材對戒指進行破壞，才順利將戒指脫除。

魏柏煜呼籲，民眾在選擇戒指時應選用適合自己手指指圍的戒指，平時也要記得脫除戒指讓手指休息，肢體有遭戒指等配飾卡住的狀況，若無法自行排除，切勿拖延一定要立即至附近消防隊或醫院求助，避免因血液難以流通造成組織壞死，最嚴重者甚至恐面臨截肢的憾事發生。