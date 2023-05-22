最慘被害人 賣毒被黑吃黑還被載到派出所

嘉義縣中埔分局破獲一起毒品黑吃黑案，有毒品前科的林姓男子與不知名網友大半夜相約進行毒品交易，結果遭對方一行4人持刀架住脖子搶走3、40克K他命，連車鑰匙、手機都被丟棄，負傷狼狽推機車下山途中遇到好心人，卻被載到派出所，不得不坦承自己賣毒被黑吃黑。

警方一路追到國境之南，在一處土地公廟前逮獲3名正在拜拜的涉案嫌犯，除將3人依強盜案、違反毒品危害防制條例及過失傷害通緝移送嘉義地檢署，也將被害人依販毒罪法辦。

中埔分局表示，林姓男子聲稱，日前在網路通訊軟體上認識1名網友，網友主動聯繫他，表示要購買三級毒品K他命，雙方約定21日深夜在嘉義縣番路鄉半天岩1處山區道路旁進行毒品交易，當時對方1輛車來了4個人，交易進行到一半，其中1人突拿出刀械架住林男頸部，其他3人隨即出手搶奪他身上的毒品K他命、手機及機車鑰匙，過程中造成林男頸部、手部輕微刀傷，4名嫌犯得手後馬上駕車逃逸。

由於事發現場四下無人，林男說他曾嘗試在原地尋找被丟棄的車鑰匙和手機，因天色昏暗找不到，只能帶傷牽機車離開，打算徒步下山，途中遇到好心民眾，見他帶著傷勢，主動說要載他求援，沒想到竟是把他載到番路分駐所。

番路分駐所員警見林男脖子、刀有刀傷，建議帶他就醫卻被拒絕，直覺案情不單純，經查才發現林男有毒品前科，經好說歹說，林男才供出實情，警方除將他依販賣3級毒品罪偵辦，也立即組成專案小組，循線後鎖定4名可疑分子，發現犯嫌一行人在屏東縣內四處遊玩，還去了知名與鹿群互動的景點。

專案小組會同屏東縣恆春分局聯手循線跟監，昨21日下午4點在恆春鎮墾丁一處土地公廟前，逮捕3名正在拜拜涉案嫌犯馬男、蔡男和吳男等3人，當場起出毒品K他命、藍波刀1把及手機等相關證物，其中吳姓嫌犯另涉嫌過失傷害被通緝。

全案依強盜案、共同持有毒品及過失傷害通緝移送嘉義地檢署偵辦，另一名孫姓嫌犯在逃，警方正持續追查中，以釐清相關案情經過，至於被害林男因涉嫌製造、運輸、販賣第3級毒品者，可處7年以上有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金，同樣要面對司法審判。

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