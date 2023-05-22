桃園首創的「AI科技即時化灑水系統」。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市環保局今年用全國首創「AI科技即時化灑水系統」，率先導入桃園機場第3航廈工程，成功改善工程施作所帶來的揚塵汙染問題。同時也可減少施工期間約102公噸PM2.5產生量、灑水車油耗使用量，等同再減少93.8公噸碳及300公斤NOX排放，成為桃市府與機場公司、公私協力合作改善空氣品質的最佳典範。

環保局長陳世偉指出，桃園市去年PM2.5濃度達10.8微克，已低於國家空氣品質標準15微克以下，且AQI≦50良好日數比例率先突破7成，在高人口、高產業、高負荷的汙染環境下，逆勢抗三高，良好日數比例仍達六都之冠。

陳世偉說，今年疫情逐漸趨緩，國際旅遊、商務交流也陸續恢復，桃園機場旅運量勢必慢慢回升，為此桃園市將以往工地使用空氣品質感測器汙染防制系統，從軟體及硬體同步優化升級為全國獨創「AI科技即時化灑水系統」，優先導入於機場第三航廈工程。

環保局說明，今年度機場工程使用該系統，除成功解決開挖作業期間及車輛行駛帶來揚塵空氣汙染問題外，同時也讓工程管理單位即時掌握施工汙染問題及改善成果，並減少人力覆蓋防塵網及灑水車使用，使汙染管理達到更便利的目的。此外，將工程排水循環作為灑水水源，同時採用太陽能發電作為AI感測器能源，能進一步提升環保效益，將持續推動應用於轄內大型工程，讓桃園成為宜居、科技與自然環境的城市。