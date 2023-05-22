國民黨徵召新北市長侯友宜後，挺郭陣營放話說黨主席朱立倫曾保證支持郭，還說祕書長黃健庭數度拉著郭的手禱告保證朱立場沒變。黃健庭今天在臉書還原整個過程，強調這種指控荒謬至極，徵召過程絕對公平公正，經的起考驗。

黃健庭說，今年2月8日，郭台銘董事長表達參選意願，他在「等國民黨一個辦法」，14日又對外表示「不計形式，要為國家貢獻」。基於祕書長的職責，他主動聯絡郭董，約好2月14日當天下午5點去拜訪他。

黃健庭表示，3年半沒見，又是要談總統選舉這麼重要的事，心想一定要把握機會為他禱告。出發前慎重準備禱告，盼主能為郭指引道路，禱告內容至今還存在手機備忘錄中。另外還有兩次，則是郭董和朱立倫會面結束時一起作的禱告，為他及國家祈福。

黃健庭無奈，現在竟然有人造謠說「朱再三保證支持郭」，我「數度在郭家，拉著他的手禱告，保證朱没有改變」，以我信仰作文章的不實指控，「荒謬至極！」

黃健庭強調，徵召的過程絕對公平公正，絕對經得起檢驗，大家或許有不同的想法、意見，我完全理解並尊重。但他是虔誠的基督徒，「信仰代表我的人格，絕不容任意污衊，沒有任何模糊空間，人在做上帝在看，請不要相信二手傳播。」