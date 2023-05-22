今年三月底金管會公布純網保審核結果，沒有任何一家通過，中信金的中信網保，因「相關規劃尚未完備」決定應予「緩議」，中信金日前表態「不會放棄純網保執照」，市場關注金管會是否會再度開放純網保申請。

由於保險局三月底在公佈結果時，就有說今年底將會依市場發展等，評估是否再開放。保險局將維持計畫，今年底再行評估，不會因為中信金有意願，就為此提早評估，且即使年底評估要再開放，最快也要明年初才會開放申請。

保險局局長施瓊華表示，需要一點時間去評估市場是否還有需求，在政策開放當時，原本有很多保險公司有興趣，但因為疫情的關係產生變化，有些外商也有興趣，但因為一些因素沒有來送件，像日本三井住友集團是因合作對象沒談好，德國安聯集團則因去年經濟情勢不好，若重新探詢業者還有需求，就會評估是否要再開放。

除市場需求外，若要再開放申請，保險局也在意4項前提，包含要有具體營運模式、財務是否足以支撐經營、創新模式要將科技導入、不能要求法規無限開放。其中，財務能力面上，不是大股東有錢就可以，要純網保自身能運作走下去；導入技術上，不是要求法規無限制開放，逼主管機關做違法的事，而是在可行性之下，主管機關將衡量做適度的法規開放，營運過程也要可確保永續發展。

中信網保申請案被列為「緩議」，保險局表示，中信網保在上次的計畫中沒有看出新技術的導入，導入技術不是法規開不開放的問題，而是可行性，上次已經將問題給中信網保，有很多方面需要修改，就看中信網保如何去思考這些問題，趁這段時間再準備與評估。