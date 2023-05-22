馬公市公所今年推動金色雙島追夕陽，已邁入第5年。（許逸民攝）

因為七美愛情島和南方四島國家公園興起，讓距馬公市最近的桶盤、虎井兩個離島旅遊漸被邊緣化，人口外流更顯嚴重。五年前馬公市公所為向國人推薦兩島旅遊，透過專業導覽來強化柱狀節理玄武岩景觀，提升深度旅遊，推出「金色雙島追夕陽」，希望遊客的到來讓兩島殺出一條活路。而今年邁入第5年，不但遊客漸漸回籠，推動的業者也鬧雙胞。

馬公市公所今年委外的業者改由亞曼尼遊艇承攬，推出金色雙島追夕陽每人650元的價格。倒是過去四年市公所委外的業者則是漲到每人800元的價格，並加上「正宗」金色雙島追夕陽來區別。

桶盤、虎井距離澎湖本島約20分鐘船程。桶盤因外型像倒蓋的臉盆而得名，是個標準的方山地形，更是澎湖群島中玄武岩柱體最大且最具規模的島，每一岩柱高約20公尺，寬約1.5公尺，一度曾被拿來向聯合國申請登錄為世界襲產，但近年因玄武岩風化，已有多處坍方。

至於虎井則獲選為交通部觀光局「2020經典小鎮」，因島上有許多流浪貓，前年起澎縣府旅遊處及澎管處挹注經費設置許多有關「貓」元素的打卡網點，「貓島」之名不脛而走。

因此，五年前市公所開始委託澎湖縣導遊領隊服務職業工會，共同推動馬公「金色雙島追夕陽」，希望重返昔日觀光榮景。透過旅客搭船沿路經過四角嶼、登島桶盤嶼後，在導遊導覽古厝老建築和具世界襲產潛力點價值的玄武岩自然地景後；再航向虎井嶼，搭中巴到西山山上，由高處俯瞰虎井嶼狹地中的村落及遠方離島。黃昏時自虎井返程，從海上看夕陽，享受「夕陽伴我歸」的海上體驗。

馬公市長黃健忠指出，經過多年努力，桶盤嶼和虎井嶼的登島人數已累積到2萬人次了，成果斐然。近年雖受COVID-19疫情致旅遊人數稍有影響，但隨著疫情消退觀光季到來，報名參加本行程的旅客自3月起已非常踴躍，也為虎井里、桶盤里帶來一定程度經濟效應。