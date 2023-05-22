韓國首席美男樂團FTISLAND相隔113天將再度來台，在台北國際會議中心舉辦「2023 FTISLAND LIVE 'RE： FTISLAND' IN TAIPEI ENCORE」，演唱會去年8月自韓國首爾起跑，台灣4月演唱會是亞洲巡迴第1站，8月13日將再來台舉辦安可場，也是這次巡迴最後1場，足見他們對台灣粉絲的用心。

2007年以出道曲〈愛情病〉勇奪韓國樂壇年度十項重要大獎的韓國首席美男樂團 FTISLAND ，6月即將迎來出道16周年，這幾個月來不斷忙碌往返於巡迴演出，每每發表新專輯時，也交出不斷成長進步的音樂成績單，目前除了進行演出外也正準備新專輯，讓粉絲備受期待。

相當寵粉的FTISLAND不僅專注音樂本質上的努力，更將歌迷視為摯友般地重視，不僅能夠輕鬆話家常，還能坦率表達自己的內心話。活動門票將於6月3日中午12點在ibon售票網站開賣。