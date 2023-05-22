教育部體育署注重國人運動品質，為協助運動場館業者持續打造安全、優質、友善的運動環境，自5月22日起到6月4日，於Youtube平台舉辦為期兩周的「112年度運動場館業線上研習會」，廣邀國內運動場館業者、從業人員及地方政府相關業務人員報名參與。

本次研習會課程多元，除了延續去年主題，邀請受熱烈迴響的台中市政府法制局消保官許乃丹分享「健身中心、健身教練服務定型化契約與消費者保護實務2.0」；另外，中華民國身心障礙聯盟理事長劉金鐘及台灣性別平等教育協會理事江映帆合力針對性別平等、身心障礙議題分享「運動場館性別平等及身心障礙使用者權益之落實」。

此外，體育署也特別邀請健身工廠北一區區經理陳偉倫就「運動場館之顧客關係管理(CRM)與永續經營」分享實務經驗、台南市永華國民運動中心營運經理吳羽家講授「運動安全管理與消費者運動安全意識宣導」，分享運動環境的安全規劃。

體育署表示，期盼透過本次研習會精彩豐富及實務應用的課程內容，讓參與研習會的業者及地方政府相關業務人員，能夠有效提升服務的軟實力，滿足所有民眾的運動需求，優化場館整體運動環境，也提升運動場館的營運績效，與場館業者齊心朝永續經營邁進。