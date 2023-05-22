雲林縣土庫商工吳怡萱統測全國榜首，創學校紀錄激勵學弟妹。（土庫商工提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣土庫商工建築科吳怡萱參加今年四技二專統一入學測驗，總分659分，75滿級分，榮登全國土木及建築群榜首，也是創校以來第1位全國榜首，篤定能上台科大建築系，目前正準備推甄台大土木系，她表示就讀高職可以更自由安排自己的時間，只要專注學習，技職生也能擁有康莊大道。

吳怡萱3年前國中教育會考成績英文A＋，數學與自然A＋＋，加上全國美術比賽特優第1名的佳績，雖然可選擇一般認為更好的高中，但她最後決定聽從自己的心意，選擇就讀土庫商工建築科。

吳怡萱表示，會選擇土庫商工建築科，是因為她認為就讀技術型高中（高職）可以更自由安排自己的時間，高中階段她想擁有更多時間探索自我，可以按照自己的步調讀書同時兼顧其他休閒娛樂，並在最後考上好的大學。

學校提到，吳怡萱3年來，無論專業領域或國英數等基礎學科，都盡力做到最好保持第一，並立志要在統測拿到榜首，事實證明，一分耕耘一分收穫，她這次每個考科都拿到15級分，專二更考到滿分，終以總分659達成心願。

導師黃于哲指出，吳怡萱不會死讀書，不僅考試成績優異，各項競賽也很出色，曾得過校內英語競賽第1名、讀書心得寫作比賽第2名、班際羽球比賽單打第2名，還有許多運動會競賽得獎紀錄，檢定成績也非常亮眼，得到多益665分。

代理校長趙偉全認為，吳怡萱很清楚自己目標，統測成績已篤定能上台科大建築系，目前正準備推甄台大土木系，台大只提供1個名額，若無意外應可錄取。吳怡萱是土庫商工創校以來第1位全國榜首，全校師生與有榮焉，更證明「選技職、好好讀、有前途」。